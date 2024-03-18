Росія завдала удару по Харківській області: є постраждалий

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 17 березня на Суми було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, ніхто з громадян не постраждав. В адміністрації зазначили, що "ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ".

Крім того, 17 березня російські окупанти обстріляли Конотоп Сумської області, місцеві жителі чули кілька вибухів. У Сумській обласній військовій адміністрації підкреслили, що російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення області.

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