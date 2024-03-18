Россия нанесла удар по Харьковской области: есть пострадавший

Напомним, в результате российской атаки 17 марта на Сумы были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города , никто из граждан не пострадал. В администрации отметили, что "ситуация на границе находится под контролем ВСУ".

Кроме того, 17 марта российские кафиры обстреляли Конотоп Сумской области, местные жители слышали несколько взрывов . В Сумской областной военной администрации подчеркнули, что российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения области.

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