Росія завдала авіаудару по інтернату у Суджі: є жертва

Російська авіація завдала авіаудару по інтернату у місті Суджа Курської області. Там перебували люди літнього віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера військової комендатури на території Курської області Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"Вчора ввечері (11 січня, - ред.) російська авіація завдала два авіаційних удари в район інтернату міста Суджі. В результаті чого жінка отримала рвану рану руки. Станом на ранок дана жінка померла", - заявив речник.

За його словами, приміщення інтернету дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері.

Речник додав, що в інтернеті перебували люди літнього віку, багато з них - особи з інвалідністю.

"Постало питання, куди перемістити цих людей. Люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, післяінсультні, одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на даний момент досить тяжкий", - пояснив Дмитрашківський.

Він додав, що на територіях РФ, які контролює Україна, перебуває близько 2 тисяч людей. В школі-інтернаті, яку обстріли росіяни, перебуває понад 70 осіб.