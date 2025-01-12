Росія завдала авіаудару по інтернату у Суджі: є жертва
Російська авіація завдала авіаудару по інтернату у місті Суджа Курської області. Там перебували люди літнього віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера військової комендатури на території Курської області Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.
"Вчора ввечері (11 січня, - ред.) російська авіація завдала два авіаційних удари в район інтернату міста Суджі. В результаті чого жінка отримала рвану рану руки. Станом на ранок дана жінка померла", - заявив речник.
За його словами, приміщення інтернету дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері.
Речник додав, що в інтернеті перебували люди літнього віку, багато з них - особи з інвалідністю.
"Постало питання, куди перемістити цих людей. Люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, післяінсультні, одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на даний момент досить тяжкий", - пояснив Дмитрашківський.
Він додав, що на територіях РФ, які контролює Україна, перебуває близько 2 тисяч людей. В школі-інтернаті, яку обстріли росіяни, перебуває понад 70 осіб.
Ситуація у Курській області
Варто зазначити, що ЗСУ розпочали операцію у Курській області у серпні 2024 року. З часом Сили оборони України втратили частину територій, але бої у прикордонних районах РФ тривають.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція стала однією з головних перемог України протягом повномасштабної війни.
Також вчора, 11 січня, стало відомо, що ЗСУ взяли у полон перших двох солдатів КНДР, яких Пхеньян кинув у Курську область для допомоги Росії. Полонених доправили до Києва.
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