Россия нанесла авиаудар по интернату в Судже: есть жертва

Российская авиация нанесла авиаудар по интернату в городе Суджа Курской области. Там находились люди пожилого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера военной комендатуры на территории Курской области Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

"Вчера вечером (11 января, - ред.) российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджи. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина умерла", - заявил спикер.

По его словам, помещение интерната очень повреждено, выбиты все окна и двери.

Спикер добавил, что в интернете находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью.

"Встал вопрос, куда переместить этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много людей, которые имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей на данный момент достаточно тяжелое", - пояснил Дмитрашкивский.

Он добавил, что на территориях РФ, которые контролирует Украина, находится около 2 тысяч человек. В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находится более 70 человек.