Росія завдала авіаудару по Харківщині: загинула жінка, ще двоє поранені

Обстріли Куп'янська

Нагадаємо, 3 травня росіяни вдарили по Куп'янську. Прямий удар авіабомби припав на рятувальну частину.

Вночі 4 травня російська авіація знову вдарила по Куп’янську. У місті зруйновано житлові будинки, були поранені та масштабні пожежі.

Також у квітні російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

Одна з керованих авіаційних бомб влучила у подвір'я приватного домоволодіння, внаслідок чого виникла пожежа. За іншою адресою пошкоджена будівля лікувального закладу, горіли 8 гаражних боксів і 3 медичних автомобілі.

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