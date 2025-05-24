Росія завдала авіаудару по Харківщині: загинула жінка, ще двоє поранені

Росія завдала чергового удару по житловій забудові Куп’янська. Загинула жінка та ще двоє поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Унаслідок авіаудару російських військ по Куп’янському району Харківської області загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.
Удар прийшовся по приватному сектору. Зруйновано та пошкоджено кілька житлових будинків. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої.
На місці працювали пожежно-рятувальне відділення та медичний розрахунок ДСНС. Постраждалим надано допомогу.
Нагадаємо, 3 травня росіяни вдарили по Куп'янську. Прямий удар авіабомби припав на рятувальну частину.
Вночі 4 травня російська авіація знову вдарила по Куп’янську. У місті зруйновано житлові будинки, були поранені та масштабні пожежі.
Також у квітні російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.
Одна з керованих авіаційних бомб влучила у подвір'я приватного домоволодіння, внаслідок чого виникла пожежа. За іншою адресою пошкоджена будівля лікувального закладу, горіли 8 гаражних боксів і 3 медичних автомобілі.
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