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Россия нанесла авиаудар по Харьковской области: погибла женщина, еще двое ранены

Фото: Россия нанесла авиаудар по Харьковщине (DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла очередной удар по жилой застройке Купянска. Погибла женщина и еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате авиаудара российских войск по Купянскому району Харьковской области погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Фото: ГСЧС Украины

Удар пришелся по частному сектору. Разрушены и повреждены несколько жилых домов. Спасатели достали из-под завалов тело погибшей.

Фото: ГСЧС Украины

На месте работали пожарно-спасательное отделение и медицинский расчет ГСЧС. Пострадавшим оказана помощь.

Обстрелы Купянска

Напомним, 3 мая россияне ударили по Купянску. Прямой удар авиабомбы пришелся на спасательную часть.

Ночью 4 мая российская авиация снова ударила по Купянску. В городе разрушены жилые дома, были раненые и масштабные пожары.

Также в апреле российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск. В результате обстрела пострадали три человека.

Одна из управляемых авиационных бомб попала во двор частного домовладения, в результате чего возник пожар. По другому адресу повреждено здание лечебного учреждения, горели 8 гаражных боксов и 3 медицинских автомобиля.

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