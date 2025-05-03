РФ завдала прямого удару авіабомбою по рятувальній частині у Куп'янську (фото)

Фото: РФ завдала прямого удару авіабомбою по рятувальній частині у Куп'янську (t.me/dsns_telegram)

Росіяни вдарили по Куп'янську 3 травня. Прямий удар авіабомби припав на рятувальну частину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС", - йдеться у повідомленні. На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом. "У підрозділі знаходився лише один рятувальник - він не постраждав. На щастя, обійшлося без жертв!", - зазначили у ДСНС. Наслідки обстрілу рятувальної частини у Куп'янську 3 травня (t.me/dsns_telegram)