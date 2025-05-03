ua en ru
Сб, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ завдала прямого удару авіабомбою по рятувальній частині у Куп'янську (фото)

Харківська область, Субота 03 травня 2025 14:15
UA EN RU
РФ завдала прямого удару авіабомбою по рятувальній частині у Куп'янську (фото) Фото: РФ завдала прямого удару авіабомбою по рятувальній частині у Куп'янську (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вдарили по Куп'янську 3 травня. Прямий удар авіабомби припав на рятувальну частину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС", - йдеться у повідомленні.

На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом.

"У підрозділі знаходився лише один рятувальник - він не постраждав. На щастя, обійшлося без жертв!", - зазначили у ДСНС.

Наслідки обстрілу рятувальної частини у Куп'янську 3 травня (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Великого Бурлука

За сьогодні, 3 травня, російські війська не вперше обстрілюють Куп'янський район.

Також росіяни завдали масованого удару дронами по селищу Великий Бурлук 3 травня. Сталася масштабна пожежа.

Унаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову торговельну будівлю - там сталася пожежа на площі 2000 м кв. Постраждали дві жінки - 86 і 72 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків Куп'янськ ДСНС
NEWS
Вперше у світі. ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura (відео)
Вперше у світі. ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura (відео)
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови