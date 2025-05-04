Авіаудар РФ по Куп’янську: є поранені, масштабні руйнування та пожежі

Російська авіація вдарила по Куп’янську вночі. У місті зруйновано житлові будинки, є поранені та масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Всього до ліквідації наслідків атаки залучено було 12 рятувальників і 3 одиниці техніки.

На місці події працювали рятувальники та медичний підрозділ ДСНС.

Троє жінок отримали поранення і були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

За даними служб ДСНС, в результаті обстрілу загорілися чотири приватні будинки загальною площею близько 400 квадратних метрів.

Внаслідок влучань авіабомб сталися пожежі, а також серйозні руйнування у житлових будинках і торговельних об'єктах.

У ніч на 4 травня російська авіація завдала удару по житлових кварталах міста Куп’янськ на Харківщині.

Обстріли України з боку Росії

Сьогодні, 4 травня у Києві сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.

Зокрема, горіли сім автомобілей, виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки.

Водночас, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.

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