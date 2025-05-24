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Росія завдала авіаудару по Харківщині: загинула жінка, ще двоє поранені

Субота 24 травня 2025 13:00
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Росія завдала авіаудару по Харківщині: загинула жінка, ще двоє поранені Фото: Росія завдала авіаудару по Харківщині (DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала чергового удару по житловій забудові Куп’янська. Загинула жінка та ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Унаслідок авіаудару російських військ по Куп’янському району Харківської області загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Фото: ДСНС України

Удар прийшовся по приватному сектору. Зруйновано та пошкоджено кілька житлових будинків. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої.

Фото: ДСНС України

На місці працювали пожежно-рятувальне відділення та медичний розрахунок ДСНС. Постраждалим надано допомогу.

Обстріли Куп'янська

Нагадаємо, 3 травня росіяни вдарили по Куп'янську. Прямий удар авіабомби припав на рятувальну частину.

Вночі 4 травня російська авіація знову вдарила по Куп’янську. У місті зруйновано житлові будинки, були поранені та масштабні пожежі.

Також у квітні російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

Одна з керованих авіаційних бомб влучила у подвір'я приватного домоволодіння, внаслідок чого виникла пожежа. За іншою адресою пошкоджена будівля лікувального закладу, горіли 8 гаражних боксів і 3 медичних автомобілі.

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