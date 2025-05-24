Россия нанесла авиаудар по Харьковской области: погибла женщина, еще двое ранены

Россия нанесла очередной удар по жилой застройке Купянска. Погибла женщина и еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

На месте работали пожарно-спасательное отделение и медицинский расчет ГСЧС. Пострадавшим оказана помощь.

Удар пришелся по частному сектору. Разрушены и повреждены несколько жилых домов. Спасатели достали из-под завалов тело погибшей.

В результате авиаудара российских войск по Купянскому району Харьковской области погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Обстрелы Купянска

Напомним, 3 мая россияне ударили по Купянску. Прямой удар авиабомбы пришелся на спасательную часть.

Ночью 4 мая российская авиация снова ударила по Купянску. В городе разрушены жилые дома, были раненые и масштабные пожары.

Также в апреле российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск. В результате обстрела пострадали три человека.

Одна из управляемых авиационных бомб попала во двор частного домовладения, в результате чего возник пожар. По другому адресу повреждено здание лечебного учреждения, горели 8 гаражных боксов и 3 медицинских автомобиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.