UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Росія завдала 78 ударів по енергетиці за останні три доби, - ДТЕК

20:10 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: чому відновлення світла потребує більше часу розповіли в ДТЕК (Getty Images)

За останні три доби росіяни завдали 78 масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти передачі струму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал ДТЕК.

Українська енергосистема працює в умовах постійних атак уже п’ятий рік поспіль. З такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна країна світу.

Для порівняння, у 2022 році росіяни здійснили 11 масованих атак, які спрямовували переважно на електростанції.

Наразі ворог постійно змінює тактику та суттєво збільшує інтенсивність обстрілів.

Серйозні пошкодження вимагають значних зусиль і часу для відновлення.

Роботу фахівців додатково ускладнюють постійні повітряні тривоги та ризик повторних ударів.

Попри всі загрози, енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб повертати світло в оселі українців.

Нагадаємо, що через масовану повітряну атаку з боку Росії три теплоелектростанції компанії ДТЕК зазнали масштабних руйнувань та повністю припинили генерацію електроенергії.

Крім того, за оцінками експертів, з настанням сильних морозів в Україні істотно зросте споживання електроенергії.

В умовах триваючих російських атак окремі невеликі міста ризикують опинитися без світла на декілька днів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕКВійна в УкраїніЕнергетикиГрафіки відключення світлаУкренерго