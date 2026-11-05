Росія завдала 78 ударів по енергетиці за останні три доби, - ДТЕК

Українська енергосистема працює в умовах постійних атак уже п’ятий рік поспіль. З такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна країна світу.

Для порівняння, у 2022 році росіяни здійснили 11 масованих атак, які спрямовували переважно на електростанції.

Наразі ворог постійно змінює тактику та суттєво збільшує інтенсивність обстрілів.

Серйозні пошкодження вимагають значних зусиль і часу для відновлення.

Роботу фахівців додатково ускладнюють постійні повітряні тривоги та ризик повторних ударів.

Попри всі загрози, енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб повертати світло в оселі українців.