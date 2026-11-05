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Россия нанесла 78 ударов по энергетике за последние трое суток, - ДТЭК

20:10 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: почему восстановление света требует больше времени рассказали в ДТЭК (Getty Images)

За последние трое суток россияне нанесли 78 массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под прицелом неприятеля оказались как электростанции, так и объекты передачи тока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал ДТЭК.

Украинская энергосистема работает в условиях постоянных атак уже пятый год. С такими масштабами и продолжительностью разрушений не сталкивалась ни одна страна.

Для сравнения, в 2022 году россияне совершили 11 массированных атак, направлявшихся преимущественно на электростанции.

Враг постоянно меняет тактику и существенно увеличивает интенсивность обстрелов.

Серьезные повреждения требуют значительных усилий и времени восстановления.

Работу специалистов дополнительно усложняют постоянные воздушные тревоги и риски повторных ударов.

Несмотря на все угрозы, энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в дома украинцев.

Напомним, что из-за массированной воздушной атаки со стороны России три теплоэлектростанции компании ДТЭК потерпели масштабные разрушения и полностью прекратили генерацию электроэнергии.

Кроме того, по оценкам экспертов, с наступлением сильных морозов в Украине существенно увеличится потребление электроэнергии.

В условиях продолжающихся российских атак отдельные небольшие города рискуют оказаться без света на несколько дней.

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