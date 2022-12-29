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Росія завдала 4 ракетні удари по Костянтинівці: влучила в центр для переселенців

Фото: Росія завдала 4 ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області 29 грудня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Чотири ракетні удари по Костянтинівці Донецької області завдали сьогодні, 29 грудня, росіяни. За попередньою інформацією, є один поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців - саме там є 1 поранений. На момент удару там перебували 42 людини", - розповів він.

За словами очільника регіону, дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку - в будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попередили про небезпеку ракетних ударів. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікувався запуск 100 ракет у кілька хвиль.

Детальніше про сьогоднішню масовану атаку Росії по території України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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