Росія завдала 4 ракетні удари по Костянтинівці: влучила в центр для переселенців

Чотири ракетні удари по Костянтинівці Донецької області завдали сьогодні, 29 грудня, росіяни. За попередньою інформацією, є один поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців - саме там є 1 поранений. На момент удару там перебували 42 людини", - розповів він.
За словами очільника регіону, дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку - в будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попередили про небезпеку ракетних ударів. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікувався запуск 100 ракет у кілька хвиль.
Детальніше про сьогоднішню масовану атаку Росії по території України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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