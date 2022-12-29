Росія завдала 4 ракетні удари по Костянтинівці: влучила в центр для переселенців

Чотири ракетні удари по Костянтинівці Донецької області завдали сьогодні, 29 грудня, росіяни. За попередньою інформацією, є один поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців - саме там є 1 поранений. На момент удару там перебували 42 людини", - розповів він.

За словами очільника регіону, дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку - в будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.