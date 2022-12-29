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Россия нанесла 4 ракетных удара по Константиновке: попала в центр для переселенцев

Фото: Россия нанесла 4 ракетных удара по Константиновке Донецкой области 29 декабря (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области нанесли сегодня, 29 декабря, россияне. По предварительной информации, есть один раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Две ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев - именно там есть 1 раненый. На момент удара там находились 42 человека", - рассказал он.

По словам главы региона, две другие ракеты упали вблизи бывшего кинотеатра и во двор общежития - в зданиях повреждены окна, но никто не пострадал.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупредили об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ожидался пуск 100 ракет в несколько волн.

Подробнее о сегодняшней массированной атаке России по территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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