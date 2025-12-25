Росія затягує з рішенням по мирному плану щодо України

Переговори у Маямі

Нагадаємо з 9 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.

Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацювання економічного плану розвитку України.

Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах із США, не прокоментував зустріч.

Водночас він натякнув, що, швидше за все, наступний раунд переговорів пройде в Москві.

Мирний план України

Днями президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами представив проєкт мирної угоди, над яким останніми тижнями працювали представники США, України та європейські партнери.

Проєкт передбачає, що РФ виводить війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набрання чинності угодою, тоді як щодо Донеччини згоди поки що не досягнуто.

В Україні планують провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Щодо Запорізької атомної електростанції компроміс поки що не досягнуто.

