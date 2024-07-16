Россия не заинтересована в переговорах с Украиной на основе международного права, - ISW

Жесткие и безкомпромиссные условия Кремля для ведения мирных переговоров равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора Владимира Путина в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Недавний соцопрос показывает, что украинцы массово отвергают требования России о полной капитуляции Украины, что делает условия Кремля для завершения войны абсолютно необоснованными и непопулярными.

Аналитики ведомства сослались на обнародованные 15 июля результаты социологического опроса издания "Зеркало недели" по заказу Центра Разумкова.

Согласно ним, 83% респондентов отвергают заявление диктатора Владимира Путина о том, что Украина должна отдать под контроль России Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. А 58% респондентов опроса заявили, что Украина не должна закреплять в Конституции нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, на чем настаивает Москва.

В Институте напомнили о недавних заявлениях Путина как предпосылки для начала "мирных" переговоров" - признать территориальные претензии России на четыре указанные восточные и южные области Украины, провести "демилитаризацию" и пообещать не вступать в НАТО.

В ISW констатируют, что такие жесткие условия Кремля равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.

Об этом же, по мнению аналитиков, свидетельствует и заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который обвинил НАТО в неуважении к "главной обеспокоенности России" и отметил, что поведение альянса свидетельствует об отсутствии оснований для мирных переговоров. Такой была реакция на заявление Альянса о перспективах членства Украины.

В Институте изучения войны убеждены, что выдвижение Путиным идеи полной капитуляции Украины, как разумной предпосылки для мирных переговоров, также является частью попытки подорвать усилия страны, направленные на получение международной поддержки собственных легитимных переговорных позиций. Эти позиции основываются на международном праве и подкреплены им, путем изменения международного восприятия логических условий переговоров в пользу России.

"Постоянные попытки России утверждать, что Украина отказывается от "разумных" требований, имеют целью выставить Украину неразумной стороной, несмотря на то, что законные границы Украины признаны международным правом с 1991 года", - отмечают в ISW.

Россия проигнорирует второй Саммит мира

Аналитики Института изучения войны констатируют, что Киев продолжает демонстрировать свою готовность вести переговоры с Россией на собственных условиях, а украинские требования по мирному урегулированию соответствуют международному праву - в противовес нежеланию России участвовать в переговорах, которые заканчиваются ничем иным, кроме как полной капитуляцией Украины.

В ISW напомнили заявление президента Украины Владимира Зеленского, что планы по второму мирному саммиту должны быть готовы к ноябрю 2024 года, и повторил, что на нем должен присутствовать представитель России.

Зеленский заявил, что в рамках подготовки Украина проведет встречу в Катаре по вопросам энергетической безопасности в конце июля или в начале августа 2024 года, встречу по вопросам свободы судоходства в Турции в августе 2024 года, а также встречу по вопросам обмена военнопленными и репатриации депортированных украинских детей в Канаде в сентябре 2024 года. Это три вопроса, на которых было сосредоточено внимание в коммюнике первого инициированного Украиной Глобального саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

В то же время, в Институте отметили, что недавние заявления Кремля продолжают демонстрировать, что российские власти остаются непоколебимыми в переговорах с Украиной, а официальные лица России прямо заявили, что не будут участвовать во втором мирном саммите, поскольку его условия неприемлемы с учетом российских требований.

Украинские официальные лица подчеркнули, что целью первого мирного саммита было содействие достижению мира, основанного на международном праве, в частности на законах, стороной которых является Российская Федерация.

В Институте изучения войны отметили, что требования Украины о полном выводе войск РФ со своей территории, предусмотрены международным правом, а значит они обоснованы. Однако требования России о полной капитуляции Украины и продолжение российской оккупации украинской территории, есть и будут нарушением международного права.

"ISW также продолжает считать, что требования Путина о капитуляции Украины позволят российским войскам и оккупационным администрациям продолжать свои широкомасштабные и целенаправленные кампании этнических чисток в оккупированной Украине, а полное восстановление территориальной целостности страны необходимо для освобождения украинского народа от российской оккупации. Принятие чего-либо, кроме освобождения Украиной своего народа, является косвенным одобрением незаконной оккупации Россией более пяти миллионов украинцев", - отмечается в отчете.