На листопад готують план. Зеленський розповів про підготовку другого саміту миру, де має бути РФ

Україна планує підготувати до другого саміту миру план, який буде містити, зокрема, і всі 10 пунктів формули миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"В кінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків нашого саміту миру. Перша зустріч буде, скоріш за все, в Катарі, це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки", - заявив він.

Зеленський додав, що в серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства, продовольчої безпеки, де повністю буде розроблений план.

"У вересні буде зустріч в Канаді по обміну полонених і обміну дітей, і там буде зроблений план", - додав він.

За словами Зеленського, "якщо спрацюють ці три пункти", то буде готовий план і по всіх 10 пунктах формули миру.

"Ми ставимо завдання, щоб у листопаді у нас був уже повністю готовий план", - сказав Зеленський, додавши, що тоді "до другого саміту миру все вже буде готово" і "представники Росії повинні бути на другому саміті".

Зеленський окремо підкреслив, що інші країні світу можуть приходити на саміт миру із власними пропозиціями і це збільшить можливості на залучення на саміт третіх країн, окрім союзників України по ЄС і НАТО.