"Є ознаки": у Німеччині прогнозують переговори щодо закінчення війни в Україні

У Німеччині очікують на переговори щодо закінчення війни Росії проти України "незабаром". Країна хоче брати у них участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля на Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі, передає DW.

Німеччина прогнозує мирні перемовини

Вадефуль закликав "не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів" щодо припинення війни РФ проти України.

"Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території", - каже міністр.

Тож європейцям потрібно визначити майбутній формат своїх відносин із РФ. Для цього необхідно сісти за стіл переговорів.

І, за словами міністра, "зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися".

При цьому він впевнений, що "будь-які домовленості" щодо закінчення війни мають попередньо бути схвалені Україною.

Відносини з РФ

Вадефуль вважає "цілком ймовірним", що в майбутньому Європа "зможе вибудувати добрі відносини з Росією".

"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну", - впевнений міністр.

Тому, на думку Вадефуля, "наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а проти Росії".