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Россия не заинтересована в переговорах: Мерц о встрече глав МИД Германии и РФ

06:45 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Россия не заинтересована в переговорах: Мерц о встрече глав МИД Германии и РФ Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не заинтересована участвовать в реальных мирных переговорах. На этом фоне он пообещал продолжить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Издание пишет, что глава немецкого правительства рассматривает недавнюю встречу министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергей Лавровым как доказательство нежелания Москвы участвовать в серьезных мирных переговорах.

"Последующая оценка Россией этой встречи показала, что Россия явно совершенно не заинтересована в серьезных переговорах в настоящее время. Поэтому ми приложим все усилия, чтобы продолжать помогать и поддерживать Украину", - сказал он.

Канцлер Германии добавил, что речь "не только о военной, но и политической, финансовой" и экономической сфер.

Что предшествовало

Напомним, что в субботу на Вадефуль и Лавров провели встречу на полях Генассамблеи ООН а Нью-Йорке. В ходе этой встречи глава МИД Германии призвал Россию прекратить гибридные атаки и отказаться от дальнейшей эскалации против Германии, Европы и НАТО.

Он также дал понять, что возвращение к конструктивному диалогу возможно в случае прекращения войны РФ против Украины.

Отметим, что несмотря на заявление сердца, Вадефуль сказал вчера, что переговору по завершению войны в Украине вскоре могут быть возобновлены. Он подчеркнул, что Германия должна участвовать в них.

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