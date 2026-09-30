Россия не заинтересована в переговорах: Мерц о встрече глав МИД Германии и РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не заинтересована участвовать в реальных мирных переговорах. На этом фоне он пообещал продолжить поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Издание пишет, что глава немецкого правительства рассматривает недавнюю встречу министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергей Лавровым как доказательство нежелания Москвы участвовать в серьезных мирных переговорах.
"Последующая оценка Россией этой встречи показала, что Россия явно совершенно не заинтересована в серьезных переговорах в настоящее время. Поэтому ми приложим все усилия, чтобы продолжать помогать и поддерживать Украину", - сказал он.
Канцлер Германии добавил, что речь "не только о военной, но и политической, финансовой" и экономической сфер.
Что предшествовало
Напомним, что в субботу на Вадефуль и Лавров провели встречу на полях Генассамблеи ООН а Нью-Йорке. В ходе этой встречи глава МИД Германии призвал Россию прекратить гибридные атаки и отказаться от дальнейшей эскалации против Германии, Европы и НАТО.
Он также дал понять, что возвращение к конструктивному диалогу возможно в случае прекращения войны РФ против Украины.
Отметим, что несмотря на заявление сердца, Вадефуль сказал вчера, что переговору по завершению войны в Украине вскоре могут быть возобновлены. Он подчеркнул, что Германия должна участвовать в них.