Росія засудила полонених бійців "Айдару" до десятків років колонії суворого режиму

Москва, П'ятниця 17 жовтня 2025 14:35
Росія засудила полонених бійців "Айдару" до десятків років колонії суворого режиму Фото: Генпрокуратура РФ засудила бійців від 15 до 21 року строгого режиму (росЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

Російський суд у Ростові-на-Дону дав від 15 до 21 року колонії строгого режиму українським військовим батальйону "Айдар", яких звинуватили в "тероризмі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відомо, що в п’ятницю військовий суд у російському Ростові-на-Дону визнав 15 полонених українців винними в участі у "терористичній організації".

Вони отримали від 15 до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму, про що повідомили в Генпрокуратурі РФ.

Засуджені - бійці батальйону "Айдар", яких російські війська захопили ще у 2022 році. Судовий процес проходив за зачиненими дверима.

Київ поки не коментував вирок українським бійцям.

Раніше український омбудсман Дмитро Лубінець називав подібні процеси "ганебними", а правозахисники, зокрема російський "Меморіал", заявляли про порушення Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Москва відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що справу відкрили через нібито "діяльність бійців задовго до повномасштабного вторгнення у 2022 році".

При цьому обвинувачення у воєнних злочинах полоненим не висували.

За даними росЗМІ, двоє підсудних визнали провину, решта 13 мають намір подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок 23 бійцям "Азову", яких в результаті теж засудили до тривалих термінів ув'язнення.

Тоді серед засуджених виявились не лише військовослужбовці, але й люди, які працювали у тиловому забезпеченні.

Як відомо, нещодавно Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому з російського полону повернулось 185 наших захисників.

