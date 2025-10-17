Росія засудила полонених бійців "Айдару" до десятків років колонії суворого режиму
Російський суд у Ростові-на-Дону дав від 15 до 21 року колонії строгого режиму українським військовим батальйону "Айдар", яких звинуватили в "тероризмі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відомо, що в п’ятницю військовий суд у російському Ростові-на-Дону визнав 15 полонених українців винними в участі у "терористичній організації".
Вони отримали від 15 до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму, про що повідомили в Генпрокуратурі РФ.
Засуджені - бійці батальйону "Айдар", яких російські війська захопили ще у 2022 році. Судовий процес проходив за зачиненими дверима.
Київ поки не коментував вирок українським бійцям.
Раніше український омбудсман Дмитро Лубінець називав подібні процеси "ганебними", а правозахисники, зокрема російський "Меморіал", заявляли про порушення Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.
Москва відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що справу відкрили через нібито "діяльність бійців задовго до повномасштабного вторгнення у 2022 році".
При цьому обвинувачення у воєнних злочинах полоненим не висували.
За даними росЗМІ, двоє підсудних визнали провину, решта 13 мають намір подати апеляцію.
Нагадаємо, раніше суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок 23 бійцям "Азову", яких в результаті теж засудили до тривалих термінів ув'язнення.
Тоді серед засуджених виявились не лише військовослужбовці, але й люди, які працювали у тиловому забезпеченні.
Як відомо, нещодавно Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому з російського полону повернулось 185 наших захисників.