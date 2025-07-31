Росія застрягла в епосі насильства і нехтує правами людини, - Зеленський

Росія застрягла в епосі жорстокого насильства та повної зневаги до прав людини й рівності.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський виступив на конференції Helsinki+50 у Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Росія продовжує завдавати ударів, навіть коли весь світ закликає її зупинити війну - війну, яку розпочала Росія, яку Росія навмисне затягує, війну, яку хоче лише російське керівництво", - заявив він.
Зеленський також звинуватив російське керівництво в тому, що воно "ментально застрягло в іншому столітті - епосі жорстокого насильства та повної зневаги до прав людини й рівності".
"Ми знаємо, що такі ідеї й такі часи ніколи не повинні повертатися в Європу", - підкреслив президент.
Він також зазначив, що "повне заперечення повоєнного світопорядку є основою нинішнього режиму в Росії", але підкреслив: "Москву можна змусити зупинити цю війну".
"Ми повинні повністю заблокувати російську воєнну машину, знищити її оборонну промисловість, обмежити прибутки від енергоресурсів і, нарешті, задіяти всі заморожені російські активи, включно з награбованим багатством, щоб захиститися від агресії", - заявив Зеленський.
Він також підкреслив, що зараз "час не просто заморожувати активи Росії - час їх конфісковувати".
"Використовувати їх на благо миру, а не війни", - зазначив президент.
Крім того, Зеленський заявив, що "якщо світ не має наміру змінити режим у Росії, це означає, що навіть після завершення війни Москва намагатиметься дестабілізувати сусідні країни".
Президент США Дональд Трамп встановив для російського диктатора Володимира Путіна 50-денний дедлайн, протягом якого той має погодитися на припинення війни проти України.
У разі відмови Трамп пообіцяв запровадити санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту та тим самим фінансово підтримують війну.
Однак 29 липня він скоротив термін до 10 днів через відсутність будь-якого прогресу з боку Росії. Також Трамп попередив про можливе введення вторинних тарифів на експорт до США, а також нових санкцій.
Згідно з аналізом американського Інституту вивчення війни (ISW), у відповідь кремлівські посадовці намагаються переконати Трампа відмовитися від жорсткого терміну та поновити діалог із Москвою.