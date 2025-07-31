Россия застряла в эпохе насилия и пренебрегает правами человека, - Зеленский

"Россия продолжает наносить удары, даже когда весь мир призывает ее остановить войну - войну, которую начала Россия, которую Россия умышленно затягивает, войну, которую хочет только российское руководство", - заявил он.

Зеленский также обвинил российское руководство в том, что оно "ментально застряло в другом веке - эпохе жестокого насилия и полного пренебрежения к правам человека и равенства".

"Мы знаем, что такие идеи и такие времена никогда не должны возвращаться в Европу", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что "полное отрицание послевоенного миропорядка является основой нынешнего режима в России", но подчеркнул: "Москву можно заставить остановить эту войну".

"Мы должны полностью заблокировать российскую военную машину, уничтожить ее оборонную промышленность, ограничить доходы от энергоресурсов и, наконец, задействовать все замороженные российские активы, включая награбленное богатство, чтобы защититься от агрессии", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что сейчас "время не просто замораживать активы России - время их конфисковывать".

"Использовать их на благо мира, а не войны", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что "если мир не намерен изменить режим в России, это означает, что даже после завершения войны Москва будет пытаться дестабилизировать соседние страны".