Росія застосувала нову схему обстрілу: Ігнат розповів про особливості атаки

Дві хвилі за одну добу

Атака тривала з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня. Противник завдав два послідовні удари.

"Це була така, фактично, добова атака з 7 ранку вчорашнього дня по 7 ранку сьогоднішнього, 16 квітня, де противник застосував велику кількість засобів повітряного нападу", - пояснив Ігнат.

Перша хвиля - 20 крилатих ракет. 19 із 20 ракет Х-101 повітряного базування перехопили. Зафіксовано лише одне влучання.

Друга хвиля - балістика. 19 "Іскандерів-М" або С-400 вдарили по чотирьох регіонах: Київ, Дніпро, Харківщина та Одещина. У столиці зафіксовано п'ять влучань. Є загиблі та поранені.

Загалом за добу радіотехнічні війська виявили 703 повітряні цілі - ракети та безпілотники.

Фото: звіт Повітряних Сил щодо наслідків атаки 16 квітня (t.me/kpszsu)

Що вдалось збити

Крилаті ракети збивають ефективно, повідомляє речник ПСУ.

"Крилаті ракети, як мінімум, збиваються, інколи і до 100% доходить результат завдяки роботі, передусім, нашої тактичної авіації, літаків F-16", - зазначив Ігнат.

З балістикою складніше. Із 19 ракет збили лише 8 - менше половини.

"Балістика залишається сьогодні тією "ахілесовою п'ятою", - додав речник.

Для кращого перехоплення потрібні зенітні комплекси та ракети до них. За словами Ігната, тема ракет PAC-3 до Patriot зараз головна для керівництва держави.

Чому цей удар інакший

Зазвичай Росія б'є комбіновано під ранок: крилаті ракети з різних напрямків, "Калібри" та балістика майже одночасно.

Цього разу схема змінилась. "Противник змінив період застосування крилатих ракет, і ми бачили вчора на вечір вже атаку саме крилатими ракетами", - розповів Ігнат. За його словами, змінився не сам спосіб удару, а час.

Атаці передувала розвідка боєм. В ніч на 15 квітня Росія запустила понад 300 безпілотників по території України. До цього - 12 квітня - шахедів і ракет над Україною не було.