Росія застосовує тактику "шахедного" терору: Зеленський пояснив, як це працює

Російська армія активно використовує тактику масованих атак дронами-камікадзе по окремих містах України, запускаючи сотні "Шахедів" та спеціальні дрони-імітатори.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення президента Українського президента Володимира Зеленського.
За словами президента, протягом дня тривали роботи в різних регіонах України. Від Харкова до Львова.
"Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 "Шахедів", - пояснив президент.
Він нагадав, що у ніч на суботу було 339 "Шахедів" та зазначив, що чим ближче до вечора - знову починає ширитись повітряна тривога.
"Знову "Шахеди" в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі. Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів - імітаторів "Шахедів" у кожному своєму ударі", - зауважив він.
За словами Зеленського, завдання цих дронів - перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття "Шахедів".
"Це їхній свідомий і підлий терор", - підсумував глава України.
Нагадаємо, що у ніч на 12 липня російські окупанти вчергове завдали удару по Україні дронами-камікадзе та крилатими ракетами.
У Чернівцях уламки ворожих об'єктів спричинили масштабні пожежі, зруйновано адмінбудівлі, житлові будинки, магазини та автівки.
Підтверджено загибель двох людей - 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка. У Сторожинецькій громаді зафіксовані пошкодження житла та авто, однак там обійшлося без жертв.
У Львові дрон влучив у житловий будинок, зруйнував під’їзд, спричинив витік газу та займання даху. У Залізничному районі пошкоджено інші споруди, серед яких - дитячий садок.
У Луцьку також зафіксовано вибухи й масштабну пожежу, яка повністю знищила приватний будинок. Усі наслідки атаки нині ліквідують рятувальні служби.
Зеленський раніше зазначав, що росіяни запустили по Україні 26 ракет та майже 600 дронів, більше половини з яких - "Шахеди".
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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