Россия применяет тактику "шахедного" террора: Зеленский объяснил, как это работает

По словам президента, в течение дня продолжались работы в разных регионах Украины. От Харькова до Львова.

"Россияне продолжают применять эту их специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу, по тому или иному нашему региону. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 "Шахедов", - пояснил президент.

Он напомнил, что в ночь на субботу было 339 "Шахедов" и отметил, что чем ближе к вечеру - снова начинает распространяться воздушная тревога.

"Опять "Шахеды" в небе. Значительную часть наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все. Кроме того, российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов - имитаторов "Шахедов" в каждом своем ударе", - отметил он.

По словам Зеленского, задача этих дронов - перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание "Шахедов".

"Это их сознательный и подлый террор", - подытожил глава Украины.