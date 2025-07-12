Россия применяет тактику "шахедного" террора: Зеленский объяснил, как это работает

Российская армия активно использует тактику массированных атак дронами-камикадзе по отдельным городам Украины, запуская сотни "Шахедов" и специальные дроны-имитаторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украинского президента Владимира Зеленского.
По словам президента, в течение дня продолжались работы в разных регионах Украины. От Харькова до Львова.
"Россияне продолжают применять эту их специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу, по тому или иному нашему региону. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 "Шахедов", - пояснил президент.
Он напомнил, что в ночь на субботу было 339 "Шахедов" и отметил, что чем ближе к вечеру - снова начинает распространяться воздушная тревога.
"Опять "Шахеды" в небе. Значительную часть наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все. Кроме того, российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов - имитаторов "Шахедов" в каждом своем ударе", - отметил он.
По словам Зеленского, задача этих дронов - перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание "Шахедов".
"Это их сознательный и подлый террор", - подытожил глава Украины.
Напомним, что в ночь на 12 июля российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Украине дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
В Черновцах обломки вражеских объектов вызвали масштабные пожары, разрушены админздания, жилые дома, магазины и автомобили.
Подтверждена гибель двух человек - 26-летней девушки и 43-летнего мужчины. В Сторожинецкой общине зафиксированы повреждения жилья и авто, однако там обошлось без жертв.
Во Львове дрон попал в жилой дом, разрушил подъезд, вызвал утечку газа и возгорание крыши. В Железнодорожном районе повреждены другие сооружения, среди которых - детский сад.
В Луцке также зафиксированы взрывы и масштабный пожар, который полностью уничтожил частный дом. Все последствия атаки сейчас ликвидируют спасательные службы.
Зеленский ранее отмечал, что россияне запустили по Украине 26 ракет и почти 600 дронов, более половины из которых - "Шахеды".
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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