ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия использует воздушное пространство Молдовы для ударов по Украине, - Игнат

Новина українською →
Понедельник 31 октября 2022 13:10
Россия использует воздушное пространство Молдовы для ударов по Украине, - Игнат Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не раз использовала воздушное пространство Молдовы для атак по территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Россияне и с южного, и с северного направления атакуют Украину. При чем используют территорию Молдовы, воздушное пространство ее, для террористических атак по Украине. Это нужно показывать международному сообществу, потому что не впервые они через Молдову бьют по Украине", - заявил Игнатий.

Также спикер Воздушных сил отметил, что неоднократно были зафиксированы полеты вражеских беспилотников в 5-10 километрах от румынской границы.

"То есть беспилотник оперативно-тактического уровня провоцирует таким образом страны НАТО", – добавил Игнат.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного ракетного удара по территории Украины со стороны России 31 октября.

Между тем в Молдове упала российская ракета, которая была сбита нашей ПВО. Минобороны страны, заявилоа, что системы воздушного наблюдения не зафиксировали незаконные полеты в воздушном пространстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова Война в Украине
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины