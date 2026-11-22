За словами глави держави, він заслухав доповіді міністра енергетики, міністра внутрішніх справ і глави Кабміну щодо ліквідації наслідків російських ударів.

"Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач - намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, Одеську область, Дніпровщину нашу. Ситуація там дуже непроста і є значні відключення. В Одесі заживили критичну інфраструктуру, роблять усе, щоб було альтернативне постачання", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, наразі тривають роботи у Дніпрі, Кам'янському, Харківській області, а також на Полтавщині.

Глава держави запевнив, що необхідне обладнання є, як і ресурс для ремонтів. Зеленський зауважив, що працюють максимально фахові енергетики.

"Важливо, що завжди стараються відновити постачання. Завжди конкретні завдання є і у військових для протидії цій новій тактиці росіян", - наголосив глава держави.

За його словами, новий тиждень має принести нові результати у питанні підтримки України.

Зеленський підтвердив, що вже заплпновані зустрічі міністра оборони України зі союзниками.

"Готуємо фактично новий рівень нашої оборонної співпраці з партнерами. Заплановані важливі кроки з сусідами в Євросоюзі, щоб Україна попри всю цю російську війну могла наближати свою європейську інтеграцію, виконання домовленостей, щоб в України було справжнє, повноцінне європейське майбутнє", - заявив Зеленський.