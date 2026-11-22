По словам главы государства, он заслушал доклады министра энергетики, министра внутренних дел и главы Кабмина о ликвидации последствий российских ударов.

"Сейчас у россиян тактика на уничтожение сетей, линий передачи - пытаются отрезать от энергоисточников Одессу, Одесскую область, Днепровщину нашу. Ситуация там очень непростая и есть значительные отключения. В Одессе заживили критическую инфраструктуру, делают все, чтобы была альтернативная поставка", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, сейчас продолжаются работы в Днепре, Каменском, Харьковской и Полтавской областях.

Глава государства заверил, что необходимое оборудование есть, как и ресурсы для ремонтов. Зеленский отметил, что работают максимально профессиональные энергетики.

"Важно, что всегда стараются возобновить поставки. Всегда конкретные задачи есть и у военных для противодействия этой новой тактике россиян", - подчеркнул глава государства.

По его словам, новая неделя должна принести новые результаты по вопросу поддержки Украины.

Зеленский подтвердил, что уже запланированы встречи министра обороны Украины с союзниками.

"Готовим фактически новый уровень нашего оборонного сотрудничества с партнерами. Запланированы важные шаги с соседями в Евросоюзе, чтобы Украина при всей этой российской войне могла приближать свою европейскую интеграцию, выполнение договоренностей, чтобы у Украины было настоящее, полноценное европейское будущее", - заявил Зеленский.