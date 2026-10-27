Росія заробила на нафті рекордну суму з початку "великої війни" в Україні, - Bloomberg

Раніше РБК-Україна писало, що до США прямують три танкери з російським дизелем. Одне з них перебуває під міжнародними санкціями.

Крім того, демократи готують основу для розслідування дизельної угоди між США та Росією. Адміністрації банків та портів отримали листи з вимогами.