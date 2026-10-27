UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Росія заробила на нафті рекордну суму з початку "великої війни" в Україні, - Bloomberg

18:36 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський нафтовий танкер (Getty Images)

Росія збільшує заробіток на морському експорті нафти. Станом на 25 жовтня країна-агресорка отримала рекордні 2,76 мільярда доларів - найбільшу суму від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нафтові гроші Росії

Bloomberg посилається на дані відстеження суден і розрахунки на основі цін на нафту.

За тиждень виторг Росії зріс приблизно на 430 мільйонів доларів. Ціни на нафту сорту Urals виросли, тож це компенсувало:

  • збільшення обсягів поставок,
  • зростання вартості нафти сорту ESPO, що триває восьмий тиждень поспіль.

Bloomberg пише, що за тиждень 37 танкерів завантажили 26,93 мільйона барелів російської сирої нафти. Тижнем раніше 31 танкер перевіз 21,87 мільйона барелів.

Водночас за чотири тижні до 25 жовтня середній обсяг морського експорту російської нафти знизився до 3,55 мільйона барелів на добу.

Хто купує

Китай та Індія продовжують купувати російську нафту найбільше всіх у світі.

Проте кінцеві пункти призначення частини вантажів не завжди відомі на початку рейсу.

Що посприяло

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про дизельну угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Це знову повернуло енергоносії РФ на світовий ринок.

Тоді Трамп пояснив необхідність домовленості з країною-агресоркою тим, що це нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі.

Раніше РБК-Україна писало, що до США прямують три танкери з російським дизелем. Одне з них перебуває під міжнародними санкціями.

Крім того, демократи готують основу для розслідування дизельної угоди між США та Росією. Адміністрації банків та портів отримали листи з вимогами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяНАФТА