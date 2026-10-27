Россия заработала на нефти рекордную сумму с начала "большой войны" в Украине, - Bloomberg

Россия увеличивает заработок за морской экспорт нефти. По состоянию на 25 октября страна-агрессор получила рекордные 2,76 миллиарда долларов - наибольшую сумму со времени начала полномаштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Bloomberg ссылается на данные отслеживания судов и расчеты на основе цен на нефть.
За неделю выручка России выросла примерно на 430 миллионов долларов. Цены на нефть сорта Urals выросли, и это компенсировало:
Bloomberg пишет, что за неделю 37 танкеров скачали 26,93 миллиона баррелей российской сырой нефти. Неделей ранее 31 танкер перевез 21,87 миллиона баррелей.
В то же время, за четыре недели до 25 октября средний объем морского экспорта российской нефти снизился до 3,55 миллиона баррелей в сутки.
Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть больше всех в мире.
Однако конечные пункты назначения части грузов не всегда известны в начале рейса.
Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о дизельном соглашении с российским диктатором Владимиром Путиным. Это снова вернуло энергоносители РФ на мировой рынок.
Тогда Трамп объяснил необходимость договоренности со страной-агрессоркой тем, что это поможет быстро снизить цены на дизель в США и мире.
Ранее РБК-Украина писало, что в США направляются три танкера с российским дизелем. Один из них находится под международными санкциями.
Кроме того, демократы готовят основу для расследования дизельного соглашения между США и Россией. Администрации банков и портов получили письма с требованиями.