Росія зараз не може провести масований обстріл частіше ніж двічі на місяць, - ГУР

За його словами, на кінець року росіяни могли виробляти по 20-30 крилатих ракет "Калібр" та "Х-101" щомісяця, а з "Іскандерами" в них значно гірша ситуація.

"Нам відомо, що росіяни мають намір подвоїти обсяги виробництва усіх цих ракет. Але головна їхня перешкода - це санкції. Саме в цих ракетах велика частка іноземних компонентів. Якщо санкції будуть дотримуватися, якщо за ними буде суворий контроль, то ці плани ворог не зможе втілити", - каже Скібіцький.

Він звернув увагу, що Росія зменшує використання високоточних ракет під час ударів і також збільшується інтервал між завданням ударів.

"Адже спочатку, в жовтні минулого року, росіяни здійснювали масований обстріл раз на тиждень, потім - раз на 10-14 днів, а зараз вони не можуть організувати обстріл частіше ніж двічі на місяць, тому що необхідно мати певні запаси", - наводить приклад Скібіцький.

Представник ГУР стверджує, виробництво РФ не дозволяє покривати ту кількість, яку її повітряно-космічні сили та військово-морські сили випускали раніше, і відповідно - компенсувати запаси.

"Ми звертаємось до міжнародної спільноти, щоби був належний контроль за дотриманням санкцій, перекриття каналів їхнього обходу та застосування заходів проти тих країн, які допомагають Росії в цьому. Це три напрямки, з якими сьогодні необхідно працювати, щоб не допустити нарощування агресором виробництва високоточної зброї", - акцентував Скібіцький.

За підрахунками ГУР, у росіян залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни.

Мова йде про високоточні "Іскандери", "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинжали", а також про ракети Х-22. Проте якщо розглядати окремо по видах, то, наприклад, запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555 складають навіть менше ніж 10%", - пояснює Скібіцький.

Представник ГУР каже, якщо керуватися логікою, то з метою прориву нашої протиповітряної оборони для противника ефективніше завдати масовані удари.

"Саме тому вони почали комбінувати різні типи ракет - починаючи від високоточних, старих Х-22, гіперзвукових "Кинжалів" і закінчуючи зенітними ракетами С-300. Крім того, ворог почав активніше використовувати БПЛА, різні повітряні кулі для відволікання і розвідки нашої ППО", - говорить Скібіцький.

У підсумку він додав, що Росія на сьогодні не здатна випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як це було раніше.

"Тому зараз вони накопичують і намагаються завдати масований удар, поєднуючи різні засоби ураження - це їм необхідно, щоби прорвати нашу ППО. Але й ми накопичуємо наші сили та засоби, щоби в нас була ефективна система протиповітряної оборони, насамперед нашого сухопутного угруповання", - резюмував Скібіцький.