Россия сейчас не может провести массированный обстрел чаще двух раз в месяц, - ГУР

По его словам, на конец года россияне могли производить по 20-30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно, а с "Искандерами" у них гораздо хуже ситуация.

"Нам известно, что россияне намерены удвоить объемы производства всех этих ракет. Но главное их препятствие - это санкции. Именно в этих ракетах большая доля иностранных компонентов. Если санкции будут придерживаться, если за ними будет строгий контроль, то эти планы враг не сможет воплотить", - говорит Скибицкий.

Он обратил внимание, что Россия уменьшает использование высокоточных ракет при ударах и увеличивается интервал между нанесением ударов.

"Ведь сначала, в октябре прошлого года, россияне осуществляли массированный обстрел раз в неделю, потом - раз в 10-14 дней, а сейчас они не могут организовать обстрел чаще двух раз в месяц, потому что необходимо иметь определенные запасы", - приводит пример Скибицкий.

Представитель ГУР утверждает, что производство РФ не позволяет покрывать то количество, которое ее воздушно-космические силы и военно-морские силы выпускали раньше, и соответственно - компенсировать запасы.

"Мы обращаемся к международному сообществу, чтобы был надлежащий контроль за соблюдением санкций, перекрытие каналов их обхода и применение мер против тех стран, которые помогают России в этом. Это три направления, с которыми сегодня необходимо работать, чтобы не допустить наращивание агрессором производства высокоточного оружия", - акцентировал Скибицкий.

По подсчетам ГУР, у россиян осталось 15% от объемов, которые были до начала войны.

"Речь идет о высокоточных "Искандерах", "Калибрах", Х-101, Х-555, "Кинжалах", а также о ракетах Х-22. Однако если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%", - объясняет Скибицкий.

Представитель ГУР говорит, если руководствоваться логикой, то с целью прорыва нашей противовоздушной обороны для противника более эффективно нанести массированные удары.

"Именно поэтому они начали комбинировать разные типы ракет - начиная от высокоточных, старых Х-22, гиперзвуковых "Кинжалов" и заканчивая зенитными ракетами С-300. Кроме того, враг начал активнее использовать БПЛА, разные воздушные шары для отвлечения и разведки нашей ПВО" , - говорит Скибицкий.

В итоге он добавил, что Россия на сегодняшний день не способна выпускать за одну атаку 90-110 высокоточных крылатых ракет, как это было ранее.

"Поэтому сейчас они накапливают и пытаются нанести массированный удар, совмещая разные средства поражения - это им необходимо, чтобы прорвать нашу ПВО. Но и мы накапливаем наши силы и средства, чтобы у нас была эффективная система противовоздушной обороны, прежде нашей сухопутной группировки", - резюмировал Скибицкий.