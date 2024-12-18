Росія запустила вночі більше 80 дронів: як відпрацювала ППО

Безпілотники, згідно з повідомленням Повітряних сил, були запущені з території російських Брянська, Курська, Міллерово, Орла.

До відбиття повітряної атаки були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 51 дрона типу Shahed й безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській та низці інших областей.

Зокрема 30 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

"Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - додаю Повітряні сили.

Обстріли України

Росія вдається до регулярних обстрілів території України, що створює серйозну загрозу для цивільного населення. Для атак ворог застосовує ракети, артилерію, безпілотники й керовані авіаційні бомби (КАБ).

Зокрема протягом останніх місяців терористи майже кожної ночі запускають проти України безпілотники. Наприклад, у ніч на 17 грудня, Росія застосувала 31 дрон. Тоді ж ППО вдалось знищити 20 з них.