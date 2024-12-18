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Росія запустила вночі більше 80 дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: російським митрополитам оголошено про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 18 грудня Російська Федерація (РФ) застосувала проти України 81 безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 51 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники, згідно з повідомленням Повітряних сил, були запущені з території російських Брянська, Курська, Міллерово, Орла. 

До відбиття повітряної атаки були залучені: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи РЕБ; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 51 дрона типу Shahed й безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській та низці інших областей. 

Зокрема 30 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

"Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - додаю Повітряні сили. 

Обстріли України 

Росія вдається до регулярних обстрілів території України, що створює серйозну загрозу для цивільного населення. Для атак ворог застосовує ракети, артилерію, безпілотники й керовані авіаційні бомби (КАБ). 

Зокрема протягом останніх місяців терористи майже кожної ночі запускають проти України безпілотники. Наприклад, у ніч на 17 грудня, Росія застосувала 31 дрон. Тоді ж ППО вдалось знищити 20 з них. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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