Росія вночі запустила більше 30 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 17 грудня Росія атакувала Україну 31-м безпілотним літальним апаратом. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 20 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки ворог застосовував дрони типу Shahed й безпілотники інших типів. Запуск відбувався із районів російських Брянська та Орла.

До відбиття атаки були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 20 дронів й безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Зокрема 10 дронів не досягли своїх цілей й були локаційно втрачені.

Ще один БпЛА перебуває у повітряному просторі України.

Обстріли України

Повномасштабна війна Росії проти України супроводжується ракетними, артилерійськими та дроновими атаками. Метою цих терористичних зусиль є не лише військові об'єкти, а й цивільна інфраструктура, житлові будинки, школи, лікарні, енергетичні та транспортні мережі.

Чергова спроба атаки відбулась й сьогодні зранку, коли ворог направив безпілотники на Київ. Після роботи протиповітряної оборони (ППО) уламки дронів були виявлені у чотирьох районах столиці.