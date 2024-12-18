Россия запустила ночью более 80 дронов: как отработала ПВО

Беспилотники, согласно сообщению Воздушных сил, были запущены с территории российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 51 дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской и ряде других областей.

В частности 30 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

"Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Россия прибегает к регулярным обстрелам территории Украины, что создает серьезную угрозу для гражданского населения. Для атак враг применяет ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

В частности, в течение последних месяцев террористы почти каждую ночь запускают против Украины беспилотники. Например, в ночь на 17 декабря, Россия применила 31 дрон. Тогда же ПВО удалось уничтожить 20 из них.