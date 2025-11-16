Росія запустила по Україні "Шахеди": для яких областей є загроза ударів

Росіяни ввечері, 16 листопада, знову атакують Україну ударними безпілотниками. Військові фіксують дрони вже у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, російські безпілотники фіксувалися протягом дня на півночі, сході та півдні України. Проте це були більш поодинокі випадки.
Вже у вечері, станом на 19:56, Повітряні сили ЗСУ помітити дрони одразу у п'яти регіонах. Зокрема:
Окрім того, вже о 20:23 був зафіксований дрон в напрямку Сум з півночі.
Станом на 20:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 16 листопада росіяни теж намагалися атакувати Україну, застосовуючи для ударів одну балістичну ракету "Іскандер-М" і 176 ударних безпілотників "Шахед" та інших типів.
Станом на 9 ранку, сили ППО України збили і придушили 139 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас, незважаючи на роботу протиповітряної оборони, було зафіксовано влучання 37 дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.