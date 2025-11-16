UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія запустила по Україні "Шахеди": для яких областей є загроза ударів

Фото: ворожі дрони в один час були зафіксовані одразу у п'яти областях України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни ввечері, 16 листопада, знову атакують Україну ударними безпілотниками. Військові фіксують дрони вже у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, російські безпілотники фіксувалися протягом дня на півночі, сході та півдні України. Проте це були більш поодинокі випадки.

Вже у вечері, станом на 19:56, Повітряні сили ЗСУ помітити дрони одразу у п'яти регіонах. Зокрема:

  • дрони з півдня Сумської області летіли на Полтавську;
  • БпЛА у Полтавській області летіли в напрямку населеного пункту Решетилівка;
  • на півночі Запорізької області було зафіксовано безпілотники курсом на Гірницьке;
  • дрони на півдні Харківської області рухалися на Дніпропетровську;.
  • на сході Харківщини летіли на Ізюм та Лозову;
  • на заході Донецької області тримали курс на захід.

Окрім того, вже о 20:23 був зафіксований дрон в напрямку Сум з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада росіяни теж намагалися атакувати Україну, застосовуючи для ударів одну балістичну ракету "Іскандер-М" і 176 ударних безпілотників "Шахед" та інших типів.

Станом на 9 ранку, сили ППО України збили і придушили 139 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас, незважаючи на роботу протиповітряної оборони, було зафіксовано влучання 37 дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрони