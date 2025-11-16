Росія запустила по Україні "Шахеди": для яких областей є загроза ударів

За даними військових, російські безпілотники фіксувалися протягом дня на півночі, сході та півдні України. Проте це були більш поодинокі випадки.

Вже у вечері, станом на 19:56, Повітряні сили ЗСУ помітити дрони одразу у п'яти регіонах. Зокрема:

дрони з півдня Сумської області летіли на Полтавську;

БпЛА у Полтавській області летіли в напрямку населеного пункту Решетилівка;

на півночі Запорізької області було зафіксовано безпілотники курсом на Гірницьке;

дрони на півдні Харківської області рухалися на Дніпропетровську;.

на сході Харківщини летіли на Ізюм та Лозову;

на заході Донецької області тримали курс на захід.

Окрім того, вже о 20:23 був зафіксований дрон в напрямку Сум з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.