Россия запустила по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза ударов

По данным военных, российские беспилотники фиксировались в течение дня на севере, востоке и юге Украины. Однако это были более единичные случаи.

Уже вечером, по состоянию на 19:56, Воздушные силы ВСУ заметили дроны сразу в пяти регионах. В частности:

дроны с юга Сумской области летели на Полтавскую;

БпЛА в Полтавской области летели в направлении населенного пункта Решетиловка;

на севере Запорожской области были зафиксированы беспилотники курсом на Горняцкое;

дроны на юге Харьковской области двигались на Днепропетровскую;.

на востоке Харьковщины летели на Изюм и Лозовую;

на западе Донецкой области держали курс на запад.

Кроме того, уже в 20:23 был зафиксирован дрон в направлении Сум с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:30 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.