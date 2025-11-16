Россия запустила по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза ударов

Россияне вечером, 16 ноября, снова атакуют Украину ударными беспилотниками. Военные фиксируют дроны уже в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, российские беспилотники фиксировались в течение дня на севере, востоке и юге Украины. Однако это были более единичные случаи.
Уже вечером, по состоянию на 19:56, Воздушные силы ВСУ заметили дроны сразу в пяти регионах. В частности:
Кроме того, уже в 20:23 был зафиксирован дрон в направлении Сум с севера.
По состоянию на 20:30 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, в ночь на 16 ноября россияне тоже пытались атаковать Украину, применяя для ударов одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 176 ударных беспилотников "Шахед" и других типов.
По состоянию на 9 утра, силы ПВО Украины сбили и подавили 139 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
В то же время, несмотря на работу противовоздушной обороны, было зафиксировано попадание 37 дронов на 14 локациях, а также падение обломков на двух локациях.