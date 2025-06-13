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Росія запустила по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Фото: Росія запустила "Шахеди" по Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росія ввечері, 13 червня, запустила в бік України чергову партію ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 22:57, українців попередили, що ударні дрони росіян тримають курс за двома напрямками.

"Шахеди" на сході Чернігівської області курсом на південь. "Шахеди" в Сумській області курсом на схід", - попередили українців.

Також зазначено, що в Сумському та Харківському районі фіксується робота розвідувальних дронів ворога.

Аналогічна ситуація спостерігається в Запорізькій області. Громадян закликали в разі повітряної тривоги вирушати в укриття.

Атака "Шахедів" 12 червня на Україну

У ніч на 13 червня росіяни запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". Рух дронів було зафіксовано вперше о 22:42 з Херсонської області.

Уночі в Харкові через атаку дронів прогриміли вибухи. Один з ударів припав на подвір'я школи, внаслідок чого вибило вікна.

Примітно, що в ніч на 11 червня Росія атакувала місто відразу 15 "Шахедами". Попадання було зафіксовано в 11 локаціях.

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