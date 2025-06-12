У Харкові пролунали вибухи: місто атакують "Шахеди"

В ніч на 12 червня у Харкові пролунали вибухи. Ворог атакує місто ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові пролунав вибух. Будьте обережні! Місто знову під атакою "Шахедів" - у повітрі ще є безпілотники", - йдеться у повідомленні о 01:38.

Водночас цю ж інформацію підтвердив Синєгубов, а також закликав людей бути у безпечних місцях до відбою тривоги.

Тим часом місцеві канали пишуть, було чути вже декілька вибухів.

Оновлено о 01:46

"Попередньо, під ударом був Шевченківський район. Наслідки уточнюються", - написав очільник міста.

Оновлено о 02:06

"Один з прильотів прийшовся по подвірʼю школи. Вибиті вікна, інформація щодо постраждалих на разі не надходила", - уточнив Терехов.

Оновлено о 02:46

"Зафіксовано ще удар по місту, попередньо у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються", - повідомив Терехов.

За кілька хвилин до цього місцеві канали писали, що на місто летить щонайменше ще один дрон. Після цього було чути звук вибуху.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та частині Дніпропетровської області.