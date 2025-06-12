У Харкові пролунали вибухи: місто атакують "Шахеди"
В ніч на 12 червня у Харкові пролунали вибухи. Ворог атакує місто ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Харкові пролунав вибух. Будьте обережні! Місто знову під атакою "Шахедів" - у повітрі ще є безпілотники", - йдеться у повідомленні о 01:38.
Водночас цю ж інформацію підтвердив Синєгубов, а також закликав людей бути у безпечних місцях до відбою тривоги.
Тим часом місцеві канали пишуть, було чути вже декілька вибухів.
Оновлено о 01:46
"Попередньо, під ударом був Шевченківський район. Наслідки уточнюються", - написав очільник міста.
Оновлено о 02:06
"Один з прильотів прийшовся по подвірʼю школи. Вибиті вікна, інформація щодо постраждалих на разі не надходила", - уточнив Терехов.
Оновлено о 02:46
"Зафіксовано ще удар по місту, попередньо у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються", - повідомив Терехов.
За кілька хвилин до цього місцеві канали писали, що на місто летить щонайменше ще один дрон. Після цього було чути звук вибуху.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та частині Дніпропетровської області.
Обстріли Харкова
Зазначимо, що росіяни щодня атакують Харків дронами і не тільки. Минула доба не стала винятком.
Так, у ніч на 11 червня росіяни атакували місто одразу 15 «Шахедами». Під атакою опинилися Основ'янський і Слобідський райони.
В ефірі телемарафону очільник ОВА Синєгубов повідомив, що росіяни застосовують нові тактики, щоб знищувати цивільні підприємства та житловий фонд.
"Харків атакували масовано близько 15 »Шахедів". Загалом їх було 17, якщо враховувати область. Вони фактично вдарили за рекордні 1-2 хвилини. Ворог змінює тактику. Спочатку він значно збільшує висоту "Шахедів". Вони спочатку рухаються (на висоті - ред.) 4-5 тисяч метрів і перед самою метою починають різке зниження", - зазначив Синєгубов.
Він також уточнив, що прильоти були в 11 локаціях. Три влучання - по житлових будинках. Унаслідок обстрілу понад 60 осіб постраждали, і 4 загинули.
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