Россия запустила по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Атака "Шахедов" 12 июня на Украину

В ночь на 13 июня россияне запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". Движение дронов было зафиксировано впервые в 22:42 из Херсонской области.

Ночью в Харькове из-за атаки дронов прогремели взрывы. Один из ударов пришелся по двору школы, в результате чего выбило окна.

Примечательно, что в ночь на 11 июня Россия атаковала город сразу 15 "Шахедами". Попадания были зафиксированы в 11 локациях.

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