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Россия запустила по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Фото: Россия запустила "Шахеды" по Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия вечером, 13 июня, запустила в сторону Украины очередную партию ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 22:57, украинцев предупредили, что ударные дроны россиян держат курс по двум направлениям.

"Шахеды" на востоке Черниговской области  курсом на юг. "Шахеды" в  Сумской области    курсом на восток", - предупредили украинцев.

Также отмечено, что в Сумском и Харьковском районе фиксируется работа разведывательных дронов врага. 

Аналогичная ситуация наблюдается в Запорожской области. Граждан призвали в случае воздушной тревоги отправляться укрытие.

Атака "Шахедов" 12 июня на Украину

В ночь на 13 июня россияне запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". Движение дронов было зафиксировано впервые в 22:42 из Херсонской области.

Ночью в Харькове из-за атаки дронов прогремели взрывы. Один из ударов пришелся по двору школы, в результате чего выбило окна.

Примечательно, что в ночь на 11 июня Россия атаковала город сразу 15 "Шахедами". Попадания были зафиксированы в 11 локациях.

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