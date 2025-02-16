Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
В ніч на 16 лютого Росія запустила по Україні 143 дрона та дві балістичні ракети. ППО збила більшість безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 16 лютого противник атакував 143 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Окупанти запускали БПЛА із напрямків - Орел, Брянськ, Шаталово.
Також росіяни атакували двома балістичними ракетами Одеську область із окупованого Криму.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 95 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили у Повітряних силах.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Крім того, 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Атака РФ по Україні
Російські війська знову масовано обстріляли Україну дронами в ніч на 16 лютого. Плюс окупанти використовували і балістику для атаки на Одеську область.
Зокрема, росіяни масовано атакували Миколаїв. Є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та поранений.
Також у Київській області ліквідували наслідки російської атаки. Унаслідок нічних ударів пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа. Зокрема, загорівся склад на виробництві в Бориспільському районі.
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