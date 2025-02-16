Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
В ночь на 16 февраля Россия запустила по Украине 143 дрона и две баллистические ракеты. ПВО сбила большинство беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 16 февраля противник атаковал 143 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.
Оккупанты запускали БПЛА с направлений - Орел, Брянск, Шаталово.
Также россияне атаковали двумя баллистическими ракетами Одесскую область из оккупированного Крыма.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 95 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили в Воздушных силах.
ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.
Кроме того, 46 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
Атака РФ по Украине
Российские войска снова массированно обстреляли Украину дронами в ночь на 16 февраля. Плюс оккупанты использовали и баллистику для атаки на Одесскую область.
В частности, россияне массированно атаковали Николаев. Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры и раненый.
Также в Киевской области ликвидировали последствия российской атаки. В результате ночных ударов повреждены частные дома, возник пожар. В частности, загорелся склад на производстве в Бориспольском районе.
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