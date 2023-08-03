Росія запустила по Україні отримані за газові борги наприкінці 90-х ракети, - "Схеми"

У розпорядженні журналістів опинився текст угоди та список номерів переданих Росії наприкінці 90-х ракет. Звіривши їх з номерами Х-55, якими РФ почала обстрілювати Україну в останні два роки було виявлено, що мінімум десяток з них було збито українською ППО, а частина влучила в житлові будинки.

У 1999 році у Ялті було підписано договір між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна. У документі вказано, що Україна передала Росії вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. Озброєння було компенсацією Росії від України за спожитий російський газ на суму 275 мільйонів гривень.

Фото: угода про передачу озброєння (t.me/cxemu)

"Схеми" повідомляють, що змогли отримати списки з усіма номерами переданих ракет і зіставили їх з номерами Х-55, якими Росія обстрілювала Україну після початку повномасштабного вторгнення.

З'ясувалось, що три ракети, які були збиті силами ППО у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області - є у списку переданих Москві у 1999-му році.

Фото: ссписок ракет (t.me/cxemu)

Ще одна з переданих Росії ракет Х-55 наприкінці 2022-го влучила у багатоквартирний житловий будинок у столиці України, через що загинула жінка. А від влучання іншої Х-55 у будинок у Київській області постраждала дитина.

Інші ракети вдалось ідентифікувати за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах.

Фото: ссписок ракет (t.me/cxemu)

В цілому вдалось виявити понад десять ракет, які Україна раніше передала Росії, і якими РФ тепер веде обстріли.

Останні атаки

Нагадаємо, минулої ночі російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО знищили 23 дрони, але були влучання.

Окупанти вчергове вдарили по одному з портів України. Також були зафіксовані пошкодження у столиці та Київській області через падіння уламків збитих "Шахедів".

Крім того, в ніч на 3 серпня російські війська випустили у бік Києві 15 дронів. На щастя, сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.

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