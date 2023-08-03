Під час атаки на Україну вночі ППО знищила всі ворожі дрони

Під час обстрілу України в ніч на четвер, 3 серпня, російські окупанти запустили 15 дронів-камікадзе. Всі вони були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Так, окупанти атакували Україну з північного напрямку, з Брянської області ударними БПЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "шахедів".

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено", - йдеться в повідомленні.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Обстріл України 3 серпня

Вночі на четвер, 3 серпня, Росія знову атакувала Україну, використавши дрони-камікадзе. Повітряна тривога лунала одразу в кількох областях. Вона тривала три години. ППО працювала над Києвом.