Россия запустила по Украине полученные за газовые долги в конце 90-х ракеты, - "Схемы"

В распоряжении журналистов оказался текст соглашения и список номеров, переданных России в конце 90-х ракет. Сверив их с номерами Х-55, которыми РФ начала обстреливать Украину в последние два года, было обнаружено, что минимум десяток из них был сбит украинским ПВО, а часть попала в жилые дома.

В 1999 году в Ялте был подписан договор между Кабинетом Министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ при руководстве Владимира Путина. В документе указано, что Украина передала России восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. Вооружение было компенсацией России от Украины за потребленный российский газ на сумму 275 миллионов гривен.

Фото: соглашение о передаче вооружения (t.me/cxemu)

Схемы сообщают, что смогли получить списки со всеми номерами переданных ракет и сопоставили их с номерами Х-55, которыми Россия обстреливала Украину после начала полномасштабного вторжения.

Выяснилось, что три ракеты, которые были сбиты силами ПВО в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области - есть в списке переданных Москве в 1999 году.

Фото: список ракет (t.me/cxemu)

Еще одна из переданных России ракет Х-55 в конце 2022-го попала в многоквартирный жилой дом в столице Украины, из-за чего погибла женщина. А от попадания другой Х-55 в дом в Киевской области пострадал ребенок.

Остальные ракеты удалось идентифицировать с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.

Фото: список ракет (t.me/cxemu)

В общей сложности удалось обнаружить более десяти ракет, которые Украина ранее передала России, и которыми РФ теперь ведет обстрелы.

Последние атаки

Напомним, минувшей ночью российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства. Силы ПВО уничтожили 23 дрона, но были попадания.

Оккупанты в очередной раз ударили по одному из портов Украины. Также были зафиксированы повреждения в столице и Киевской области из-за падения обломков сбитых "Шахедов".

Кроме того, в ночь на 3 августа российские войска выпустили в сторону Киева 15 дронов. К счастью, силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

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