ua en ru
Ср, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака дронів на Одеську область: РФ запустила "Шахеди" незвичною траєкторією

Новость на русском →
Одеська область, Середа 02 серпня 2023 09:45
Атака дронів на Одеську область: РФ запустила "Шахеди" незвичною траєкторією Фото: РФ запустила "Шахеди" по Одеській області незвичною траєкторією (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Однак сьогодні "Шахеди" запустили незвичною траєкторією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Нічна атака безпілотниками типу Shahed-136 випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області. Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що зазвичай росіяни запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.

Атака дронів на Одеську область

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. В регіоні лунали потужні вибухи.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса атака дронів
NEWS
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ