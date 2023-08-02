Атака дронів на Одеську область: РФ запустила "Шахеди" незвичною траєкторією
Цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Однак сьогодні "Шахеди" запустили незвичною траєкторією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
"Нічна атака безпілотниками типу Shahed-136 випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області. Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що зазвичай росіяни запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.
Атака дронів на Одеську область
Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. В регіоні лунали потужні вибухи.
"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.
Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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