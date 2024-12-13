Росія запустила по Україні майже 300 цілей. Скільки збила ППО

Росія масовано атакувала Україну 13 грудня, вдаривши по енергетиці. ППО збила понад 160 дронів та ракет з майже 300 цілей, які запустили окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Так, Росія здійснила комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.
"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника - 94 ракети та 193 БПЛА", - йдеться у повідомленні.
А саме:
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, в тому числі ефективно відпрацювали F-16.
Станом на 11.30 підтверджено збиття:
Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять - повернулись в Росію, ще один - в Білорусь.
Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.
13 грудня російські війська знову атакували енергетику України. У зв'язку з цим у регіонах посилили графіки відключень світла.
Росія атакувала як дронами, так і ракетами, зокрема балістикою. Російські цілі долетіли аж до західних регіонів.
Наприклад, у Тернопільській області збільшили кількість черг на обмеження енергопостачання. Наразі половина жителів регіону перебувають без світла. А Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабної війни.
Детальніше про наслідки обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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