Россия запустила по Украине почти 300 целей. Сколько сбила ПВО

Так, Россия осуществила комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА", - говорится в сообщении.

А именно:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков - Тамбовская область;

2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков - Брянская область, Крым;

1 баллистическая ракета KN-23, район пусков - Брянская обл;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская область;

24 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская области;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской области;

193 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, в том числе эффективно отработали F-16.

По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.

В очередной раз ракетно-дронный удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.