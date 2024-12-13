Россия запустила по Украине почти 300 целей. Сколько сбила ПВО

Россия массированно атаковала Украину 13 декабря, ударив по энергетике. ПВО сбила более 160 дронов и ракет из почти 300 целей, которые запустили оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Так, Россия осуществила комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.
"В целом радиотехническими войсками Воздушных сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА", - говорится в сообщении.
А именно:
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, в том числе эффективно отработали F-16.
По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:
Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.
В очередной раз ракетно-дронный удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.
13 декабря российские войска снова атаковали энергетику Украины. В связи с этим в регионах усилили графики отключений света.
Россия атаковала как дронами, так и ракетами, в частности баллистикой. Российские цели долетели плоть до западных регионов.
Например, в Тернопольской области увеличили количество очередей на ограничение энергоснабжения. Сейчас половина жителей региона находятся без света. А Прикарпатье подверглось самой массированной атаке с начала полномасштабной войны.
Детальнее о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
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