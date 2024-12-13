Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабної війни, - ОВА
Цього ранку Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлани Онищук.
За словами Онищук, ворог зранку атакував область безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а також крилатими ракетами. Під прицілом були об'єкти критичної інфраструктури регіону.
"Є влучання! Станом на зараз, на щастя, - без постраждалих. По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки", - пише голова ОВА.
Масований обстріл України 13 грудня
Як й згадувалось вище, цього ранку ворог здійснив черговий масований обстріл проти України. Під час атаки були застосовані безпілотні літальні апарати (БпЛА), крилаті ракети й балістика.
За словами президента Володимира Зеленського, за попередніми даними, терористи застосували 93 ракети. Протиповітряній обороні (ППО) загалом вдалось знищити 81 ракету, у тому ж числі 11 крилатих ракет. Останні ж були збити завдяки винищувачам F-16.
Зокрема ворог запустив майже 200 безпілотників.
Сьогоднішня атака стала наймасштабнішою проти енергетичної інфраструктури України.
Тим часом голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликав Захід терміново надати 20 систем ППО.
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