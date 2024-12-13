Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабної війни, - ОВА

Цього ранку Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлани Онищук.

За словами Онищук, ворог зранку атакував область безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а також крилатими ракетами. Під прицілом були об'єкти критичної інфраструктури регіону.

"Є влучання! Станом на зараз, на щастя, - без постраждалих. По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки", - пише голова ОВА.

Масований обстріл України 13 грудня

Як й згадувалось вище, цього ранку ворог здійснив черговий масований обстріл проти України. Під час атаки були застосовані безпілотні літальні апарати (БпЛА), крилаті ракети й балістика.

За словами президента Володимира Зеленського, за попередніми даними, терористи застосували 93 ракети. Протиповітряній обороні (ППО) загалом вдалось знищити 81 ракету, у тому ж числі 11 крилатих ракет. Останні ж були збити завдяки винищувачам F-16.

Зокрема ворог запустив майже 200 безпілотників.

Сьогоднішня атака стала наймасштабнішою проти енергетичної інфраструктури України.

Тим часом голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликав Захід терміново надати 20 систем ППО.