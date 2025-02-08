Росія запустила по Україні майже 140 дронів. Скільки збила ППО

Обстріл РФ по Україні

Росіяни щоночі атакують Україну дронами. Часто до них вони додають і ракети, влаштовуючи комбіновані атаки.

Так, про атаку дронами на Київ повідомлялося після опівночі 8 лютого. У столиці працювала ППО.

Уже вранці стало відомо, що російські окупанти атакували дронами Суми. Один із дронів влучив у приватний будинок, через що почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.