Росія запустила по Україні майже 140 дронів. Скільки збила ППО

Росія в ніч на 8 лютого запустила по Україні 139 дронів. ППО збила менше половини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 8 лютого противник атакував 139 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово", - йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - додали військові.
ППО працювала у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Крім того, 71 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.
Росіяни щоночі атакують Україну дронами. Часто до них вони додають і ракети, влаштовуючи комбіновані атаки.
Так, про атаку дронами на Київ повідомлялося після опівночі 8 лютого. У столиці працювала ППО.
Уже вранці стало відомо, що російські окупанти атакували дронами Суми. Один із дронів влучив у приватний будинок, через що почалася пожежа.
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